Víctor Leija supervisa obras de vivienda y planta tratadora en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Como parte del seguimiento a las acciones que impulsan el desarrollo del municipio, el alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega realizó un recorrido de supervisión por diversas obras que actualmente se encuentran en proceso, las cuales impactarán de manera positiva al bienestar de la población.

Durante este recorrido, el edil, acompañado de autoridades municipales, constató los avances en la construcción de viviendas a través de la CONAVI, un proyecto orientado a mejorar las condiciones de vida de las familias beneficiadas, brindándoles espacios dignos y seguros.

Asimismo, se supervisó la obra de la planta tratadora de aguas residuales, considerada una acción estratégica para el cuidado del medio ambiente y el fortalecimiento de la infraestructura urbana del municipio.

Al respecto, el Presidente Municipal, Víctor Leija Vega destacó que estas obras no solo representan inversión en infraestructura, sino una apuesta directa al desarrollo integral de las familias de Cuatro Ciénegas.

Señaló que contar con una vivienda digna impacta de manera positiva en la estabilidad, seguridad y calidad de vida de las personas, mientras que obras como la planta tratadora contribuyen a garantizar un entorno más saludable para las futuras generaciones.

"El desarrollo de nuestro municipio debe ir de la mano del bienestar de nuestra gente. Estas acciones reflejan el compromiso de nuestra administración y el trabajo coordinado con el Gobierno Federal y la disposición de la Fundación Carlos Slim de generar condiciones que permitan a las familias de Cuatro Ciénegas de vivir mejor, con servicios de calidad y en un entorno más ordenado y sustentable", expresó el edil.

Ambos proyectos presentan avances significativos, resultado del trabajo coordinado y de las gestiones realizadas, que hoy se traducen en acciones concretas. La supervisión permitió verificar el progreso de cada obra e identificar áreas de oportunidad para asegurar que los trabajos continúen desarrollándose de manera eficiente.

Asimismo, Leija Vega reiteró el compromiso de dar seguimiento puntual a cada proyecto, garantizando su correcta ejecución y asegurando que estas obras se conviertan en beneficios reales y duraderos para todas y todos los cieneguenses.