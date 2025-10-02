Alcaldesa de Frontera anuncia inversión en obras municipales

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú informó que para el último trimestre del año se proyecta aplicar entre 15 y 20 millones de pesos en obras prioritarias para el municipio, principalmente en la red de agua potable, drenaje y recarpeteo de vialidades.

Señaló que con recursos municipales se reforzarán los trabajos de pavimentación y mantenimiento de calles, ante la creciente problemática que enfrentan diversos sectores. "Ya hicimos el banderazo en la plaza 10 de Mayo, también tenemos que seguir con el cambio de luminarias, sustituyendo los focos ahorradores por lámparas nuevas, además de continuar con la limpieza del arroyo de Frontera", destacó.

La edil subrayó que existe coordinación con la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado en la estrategia de prevención contra el dengue, donde las acciones de saneamiento serán permanentes.

Reconoció que hay colonias con mayor necesidad y que ya se encuentran en la agenda municipal para atenderse de manera prioritaria; sin embargo, aclaró que los recursos actuales no alcanzan para cubrir todos los proyectos, por lo que algunas obras se extenderán hasta el 2026.

Pérez Cantú precisó que este año se han invertido cerca de 20 millones de pesos en bacheo, el cual, aseguró, es de calidad. "No se han vuelto a abrir los baches reparados, lo que los ha dañado son las lluvias esporádicas", explicó.