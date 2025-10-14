Anuncian posible polo de desarrollo en Monclova o Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- El subsecretario de Gobierno en la región Centro, Sergio Sisbeles Alvarado, informó que se analiza la posibilidad de instalar un polo de desarrollo económico en los municipios de Monclova o Frontera, proyecto impulsado dentro de la agenda del gobierno federal.

El anuncio se dio en el marco de la reunión que sostuvieron este lunes 13 de octubre los alcaldes de la región con Osvaldo de León Ortiz, gerente divisional de Distribución de la CFE Zona Golfo Norte, donde se abordaron proyectos para fortalecer la infraestructura eléctrica y detonar el crecimiento económico de los municipios.

"Esto apertura la comunicación con el gobierno federal, y vemos la diferencia del sexenio anterior a este con Claudia Sheinbaum; también la empatía que existe con el gobernador Manolo Jiménez y las diferentes dependencias de gobierno", destacó Sisbeles.

El subsecretario precisó que actualmente se revisan los terrenos que podrían albergar el polo de desarrollo, el cual beneficiaría a la región Centro-Desierto y la Carbonífera, consideradas por la federación como áreas atractivas para la inversión.

"Estamos hablando de un área que se puede ofrecer a nivel nacional y mundial como espacio competitivo. Esto se suma a la buena racha que habíamos anunciado, como la creación de mil nuevas plazas por parte del IMSS en la región Centro, lo que refleja la recuperación del empleo", agregó el funcionario estatal.