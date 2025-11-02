Alcaldesa Yesica Sifuentes lidera proyecto de laguna de oxidación en Castaños

CASTAÑOS, COAHUILA.- Con una inversión cercana a los 7 millones de pesos, el municipio de Castaños se encuentra en los últimos detalles del proyecto de la laguna de oxidación, una obra que permitirá ampliar el sistema de drenaje y mejorar la infraestructura hidráulica de la localidad.

La alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora destacó que este proyecto, pendiente desde administraciones anteriores, beneficiará directamente a los vecinos de la colonia California, quienes por años habían solicitado una solución ante los constantes desbordamientos y riesgos sanitarios.

"Gracias a esta obra podremos darle una salida al agua y garantizar un mejor servicio de drenaje a nuestros castañenses. Esto además permitirá que posteriormente podamos realizar pavimentaciones en las calles correspondientes", señaló la alcaldesa.

Sifuentes Zamora resaltó la coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha respaldado la ejecución de la laguna de oxidación y otras obras estratégicas que impulsan el desarrollo del municipio. "Es un proyecto que nos permitirá avanzar en drenaje y pavimentación, mejorando la calidad de vida de nuestros habitantes", agregó.

Durante este último trimestre del año, el Ayuntamiento trabaja también en la revisión y conclusión de otros proyectos como pavimentación, recarpeteo, electrificación y líneas de agua, los cuales serán presentados en el informe de gobierno programado para el próximo 8 de diciembre.