Inversión de $379,620 pesos para recarpeteo en calle Lerdo de Tejada, Castaños

CASTAÑOS, COAHUILA.- Como parte del programa de mejora de la infraestructura vial del municipio, la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora dio el arranque oficial a la obra de recarpeteo en la calle Lerdo de Tejada, ubicada en la zona centro de Castaños.

Acompañada por miembros del cabildo, funcionarios municipales y vecinos del sector, la presidenta municipal puso en marcha los trabajos de recarpeteo con carpeta asfáltica, donde se ejercerá una inversión de $379,620 pesos, a ejecutarse entre el 24 de octubre y el 12 de noviembre de 2025.

Las labores contemplan limpieza general antes y después de la obra, la construcción de 64 metros lineales de dala de concreto simple para contención de pavimento, riego de liga y la colocación de 997 metros cuadrados de carpeta asfáltica, entre otras acciones que garantizarán una vialidad segura y de calidad para los habitantes.

Este proyecto forma parte de las acciones impulsadas por la Administración Municipal 2025–2027 y será financiado mediante el Fondo de Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera (Revupe).

En su mensaje, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora destacó que este tipo de obras son un reflejo del compromiso y los resultados tangibles que su gobierno ofrece a las y los ciudadanos.

"Al inicio de la administración comenzamos un gran programa de bacheo, pero en algunas vialidades detectamos la necesidad de un recarpeteo total. Por eso estamos dando arranque a estas obras que sin duda mejorarán de manera significativa la calidad de vida de las familias que transitan por este sector", expresó la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora reiteró que trabajando de la mano del Gobernador Manolo Jiménez Salinas continuarán llevando obras de pavimentación, recarpeteo, electrificación, mejora de planteles educativos, entre otras cosas a los distintos sectores del municipio.

"Hoy lo estamos viendo con resultados y con hechos, hechos que estamos logrando con trabajo y con disciplina, porque Castaños ya avanza y es para adelante", enfatizó la presidenta municipal.

Con esta obra, el Ayuntamiento de Castaños reafirma su compromiso de mejorar la infraestructura vial y ofrecer calles más seguras, funcionales y transitables, especialmente en una de las zonas con mayor flujo vehicular del municipio.