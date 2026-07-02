Revisión del T-MEC genera preocupación en Frontera, dice César Chávez

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) genera incertidumbre para las inversiones, aunque no representa el fin del acuerdo comercial, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Frontera, César Chávez.

El dirigente empresarial señaló que la decisión del gobierno de Estados Unidos de no renovar de inmediato el tratado forma parte de una estrategia de negociación para buscar condiciones que considere más favorables para su economía.

Indicó que, por el momento, el T-MEC continúa vigente y las reglas comerciales siguen aplicándose con normalidad, por lo que no existe una suspensión ni cancelación del acuerdo. "Lo importante para México será mantener un diálogo firme y defender los sectores que dependen del comercio con Estados Unidos, porque una ruptura afectaría a los tres países", expresó.

Chávez explicó que la principal consecuencia de este escenario es la incertidumbre que provoca entre los inversionistas, quienes podrían retrasar nuevos proyectos mientras existe duda sobre el futuro del acuerdo. Precisó que las empresas requieren certeza jurídica y reglas claras para decidir dónde instalar nuevas inversiones, por lo que cualquier señal de inestabilidad puede llevarlas a posponer sus planes o buscar otros mercados.

No obstante, confió en que México, Estados Unidos y Canadá alcanzarán acuerdos durante el proceso de revisión, ya que las economías de los tres países mantienen una alta integración comercial y una ruptura del tratado no beneficiaría a ninguna de las partes.

Finalmente, reiteró que, aunque el panorama genera preocupación en los mercados, el tratado permanece vigente hasta 2036 y será objeto de revisiones periódicas entre las tres naciones.