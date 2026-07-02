José Ramón N arrestado tras robo con violencia en colonia Santa Cruz

SABINAS, COAH.- Efectivos policiacos del mando coordinado de la Policía Municipal detuvieron a José Ramón N por su presunta participación en un robo con violencia registrado en la colonia Santa Cruz.

De acuerdo con el reporte oficial, el hombre de 33 años de edad, es investigado por presuntamente amenazar a una fémina con un objeto punzocortante para despojarla de su celular.

La detención se concretó luego del reporte realizado por un ciudadano, lo que permitió la rápida movilización de los uniformados para ubicar al sospechoso.

Tras el aseguramiento, José Ramón N fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica.

Las autoridades no informaron sobre personas lesionadas durante el hecho ni dieron a conocer mayores detalles sobre el objeto utilizado en la agresión.

La Policía Municipal reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo, al señalar que los reportes oportunos contribuyen al fortalecimiento de las investigaciones y a la atención de este tipo de casos.