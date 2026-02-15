Centro de Salud Guadalupe en Monclova refuerza vacunación contra sarampión

Desde temprana hora de este sábado, decenas de familias acudieron al Centro de Salud Guadalupe, en la zona centro de Monclova, para aplicarse la vacuna contra el sarampión, en medio de la alerta sanitaria que se mantiene a nivel nacional y tras confirmarse un caso sospechoso en una secundaria de Saltillo.

En el exterior del inmueble se observó una larga fila de personas —entre padres de familia, niños y adultos— que esperaban su turno bajo el sol para recibir la dosis correspondiente. La afluencia responde al llamado preventivo de las autoridades de salud, quienes han insistido en la importancia de completar los esquemas de vacunación, especialmente en menores de edad.

La movilización se intensificó luego de que trascendiera la detección de un caso sospechoso de sarampión en una institución educativa de nivel secundaria en Saltillo, lo que encendió las alertas en la entidad. Aunque el caso se encuentra en análisis y bajo protocolo epidemiológico, la noticia generó preocupación entre la población.

A nivel nacional, la Secretaría de Salud ha reiterado la alerta ante el riesgo de reintroducción del virus, debido a brotes registrados en otros países y a la disminución en coberturas de vacunación durante los últimos años. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede derivar en complicaciones graves, particularmente en niños pequeños, personas no vacunadas y población vulnerable.

En Monclova, personal del Centro de Salud Guadalupe mantiene la aplicación de biológicos como parte de la campaña preventiva, exhortando a la ciudadanía a revisar sus cartillas de vacunación y acudir oportunamente a completar esquemas. El doctor Faustino Aguilar Arocha recomendó el uso de cubrebocas, para quienes tengan catarro, o para los que acuden a un hospital.

La respuesta ciudadana este sábado refleja la preocupación, pero también la disposición de las familias por reforzar la protección ante posibles riesgos sanitarios.