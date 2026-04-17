San Buenaventura registra apertura constante de nuevos comercios

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El municipio de San Buenaventura registra un crecimiento constante en la apertura de nuevos comercios, reflejo de la confianza de inversionistas locales y foráneos, aseguró el regidor de Fomento Económico, Rolando Salas Hernández.

El funcionario destacó que, actualmente, cada semana se están inaugurando entre dos y tres negocios, aunque en ocasiones la cifra puede ser mayor, lo que evidencia un dinamismo económico favorable para la localidad.

"Hoy vemos que San Buenaventura está teniendo un giro importante en el rubro de inversiones. Semanalmente estamos inaugurando de dos a tres comercios, a veces incluso más, lo que habla de la confianza que hay en el municipio", expresó.

Salas Hernández subrayó que este crecimiento no solo proviene de emprendedores locales, sino también de personas externas que ven en San Buenaventura un punto atractivo para desarrollar sus proyectos.

"Muchas personas de aquí están emprendiendo, pero también estamos viendo inversionistas foráneos que le están apostando a San Buenaventura como un lugar viable para instalar sus negocios", explicó.

Agregó que, desde el Ayuntamiento, se continuará brindando apoyo a los emprendedores para facilitar la apertura de sus establecimientos, buscando eliminar trabas y generar condiciones favorables para el desarrollo económico.

En cuanto a la periodicidad de estas aperturas, el regidor señaló que el flujo es variable, aunque constante, lo que mantiene una tendencia positiva en el crecimiento comercial del municipio.