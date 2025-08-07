Investigación Revela Detalles del Caso Jonathan Hernández en Coahuila

FRONTERA, COAHUILA.- Habitantes de la colonia Occidental salieron en defensa de Jonathan Hernández, de 29 años, luego de que su hermana, Mary Moreno, lo acusara de haberla secuestrado y agredido sexualmente en el interior del domicilio que ambos comparten.

Los hechos trascendieron la noche del miércoles, cuando autoridades recibieron el reporte de una mujer presuntamente privada de su libertad en una vivienda ubicada en la calle Melquiades Ballesteros, esquina con Oaxaca. De acuerdo con versiones iniciales, Mary habría sido drogada por su hermano y retenida durante dos días.

Sin embargo, vecinos del sector aseguran que la versión de la mujer no corresponde con lo que ellos observaron.

"Mary llegó el lunes, venía sola y tomada. Nadie la llevó a la fuerza ni estaba encerrada. Salía y entraba cuando quería", expresó Doña Yeya, vecina desde hace muchos años y confidente de Jonathan.

La mujer añadió que, aunque Jonathan tiene problemas con el consumo de drogas, "jamás ha tocado a su hermana". Por el contrario, señaló que ha sido Mary quien ha expulsado a Jonathan del domicilio en varias ocasiones para meter a hombres al domicilio.

Vecinos coincidieron en que Mary ha protagonizado diversos conflictos en la colonia, muchos relacionados con el abuso de alcohol. "Una vez trajo a un hombre que hasta la golpeó, y luego andaba diciendo que fue Jonathan", relató otro habitante que pidió el anonimato.

Ambos hermanos residen en la vivienda desde el fallecimiento de su madre hace dos años. Desde entonces, su entorno se ha deteriorado considerablemente, aseguran los vecinos. "Los dos están mal, pero ella ha tocado fondo, está sola en la casa y grita que le están pegando. Hasta perdió la custodia de sus hijos por sus adicciones", añadió doña Yeya.

Ante esta situación, varios vecinos hicieron un llamado a las autoridades para que se investigue con objetividad el caso, pero también para que no se criminalice a Jonathan sin pruebas. "Ya ha pasado otras veces que Mary inventa cosas para sacarlo de la casa", denunciaron.