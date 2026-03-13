Gobernador Manolo Jiménez apoya proyectos de agua en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Los alcaldes de los cinco municipios que integran la Región Carbonífera de Coahuila expresaron su reconocimiento y agradecimiento al gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, por el respaldo brindado en proyectos de agua que buscan mejorar la calidad de vida de las familias de esta cuenca.

En este contexto, la alcaldesa de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, subrayó la importancia del proyecto anunciado al señalar que desde hace varios años las comunidades han enfrentado dificultades relacionadas con el desabasto de agua potable y el deterioro de la red de drenaje.

"El anuncio del gobernador representa una respuesta a una necesidad urgente de la población", puntualizó.

La edil enfatizó que la obra anunciada no solo resolverá problemas básicos de infraestructura, sino que también generará un impacto positivo en la salud y bienestar de miles de familias.

"Reconocemos que contamos con un gobernador bien puesto para ayudar, que no se raja para sacar adelante a Coahuila y, con esta nueva inversión se verán beneficiadas miles de familias", declaró.

Asimismo, Jiménez Gutiérrez destacó que el trabajo coordinado entre los alcaldes de la Región Carbonífera y el Gobierno del Estado permitirá alcanzar resultados más sólidos.

Señaló que la unión de esfuerzos es clave para atender las necesidades de las comunidades y garantizar que los proyectos se concreten en tiempo y forma.

Los alcaldes coincidieron en señalar que, la sinergia con el Ejecutivo estatal abre la puerta a nuevas oportunidades de desarrollo para la región.

Con estas acciones, afirmaron, se fortalece la confianza ciudadana en sus autoridades y se sientan las bases para un futuro con mejores condiciones de vida en la cuenca Carbonífera de Coahuila.