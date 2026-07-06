Localizan sin vida a adolescente de 17 años en un rancho de Nava

NAVA, COAH.– Un adolescente de 17 años fue localizado sin vida la mañana de este lunes en un rancho ubicado en el sector El Encino, a un costado de la carretera federal 57, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el propietario del predio encontró al joven cuando llegó para iniciar sus actividades cotidianas y, al percatarse de que no respondía, solicitó de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia. Paramédicos acudieron al sitio, pero confirmaron que el menor ya no presentaba signos vitales.

El hallazgo del cuerpo de Erick N ocurrió en la mañana del lunes en un rancho de El Encino.

Elementos de seguridad resguardaron el área mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes, así como el levantamiento de indicios para integrar la carpeta de investigación. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte del joven.

El fallecido fue identificado de manera preliminar como Erick N, de 17 años. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

El cuerpo de Erick N fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente.