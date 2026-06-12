Iron Cast dona iluminación LED para CEFARE en Frontera

Frontera, Coah.- Como resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno Municipal y la iniciativa privada, el Centro Familiar Recreativo (CEFARE) contará con nuevo equipamiento de iluminación LED que permitirá mejorar las condiciones de uso de sus espacios deportivos y recreativos.

La empresa Iron Cast, reconocida por sus acciones de responsabilidad social, realizó la donación de 18 luminarias LED de 400 watts, así como del cableado necesario para su instalación. El equipamiento fue entregado por Damián Rodríguez, responsable del área de Responsabilidad Social de la empresa, en un encuentro en el que también participó el director de Fomento Deportivo Municipal, Marco Briones.

La instalación será realizada con mano de obra especializada, permitiendo optimizar la iluminación de las áreas deportivas utilizadas diariamente por niñas, niños, jóvenes y familias fronterenses. Asimismo, las luminarias que actualmente operan en el espacio serán reubicadas por el Departamento de Alumbrado Público para atender otras necesidades del municipio.

Durante la entrega, se destacó la importancia de sumar esfuerzos entre gobierno, sociedad e iniciativa privada para fortalecer los espacios destinados a la convivencia familiar, la actividad física y la integración comunitaria.

La administración municipal agradeció la colaboración de Iron Cast y reconoció su compromiso con el desarrollo de la comunidad. De igual manera, se informó que la mejora en la iluminación permitirá ampliar las actividades deportivas y recreativas que se realizan en el CEFARE, favoreciendo el uso de las instalaciones en horarios

Con acciones realizadas en equipo entre el sector productivo y el municipio, Frontera continúa fortaleciendo espacios que contribuyen a la convivencia, el deporte y la participación de las familias.