CECyTEC EMSaD Nava celebra emotiva graduación de la generación 2023-2026

NAVA, COAH.- Entre aplausos, fotografías y emotivos momentos, estudiantes de la generación 2023-2026 del CECyTEC EMSaD Nava celebraron su ceremonia de graduación, marcando el cierre de una importante etapa en su formación académica.

Familiares, docentes y amigos acompañaron a los jóvenes durante el evento, reconociendo el esfuerzo, la constancia y la dedicación que demostraron a lo largo de sus estudios de nivel medio superior.

La ceremonia de graduación reunió a familiares y docentes en un evento emotivo.

La graduación se convirtió en una ocasión especial para recordar experiencias compartidas, logros alcanzados y metas cumplidas, además de representar el inicio de nuevos retos personales y profesionales para los egresados.

Estudiantes de CECyTEC EMSaD Nava celebran el cierre de una etapa académica importante.

Durante la ceremonia se destacó la importancia de conservar los aprendizajes adquiridos y mantener la confianza en sus capacidades para continuar construyendo un futuro lleno de oportunidades y nuevos éxitos.