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Coahuila

CECyTEC EMSaD Nava celebra emotiva graduación de la generación 2023-2026

Estudiantes concluyen su formación de nivel medio superior en una ceremonia marcada por el reconocimiento al esfuerzo y el acompañamiento familiar.

Por Alberto Ibarra Riojas - 12 junio, 2026 - 06:40 p.m.
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      NAVA, COAH.- Entre aplausos, fotografías y emotivos momentos, estudiantes de la generación 2023-2026 del CECyTEC EMSaD Nava celebraron su ceremonia de graduación, marcando el cierre de una importante etapa en su formación académica.

      Familiares, docentes y amigos acompañaron a los jóvenes durante el evento, reconociendo el esfuerzo, la constancia y la dedicación que demostraron a lo largo de sus estudios de nivel medio superior.

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      La ceremonia de graduación reunió a familiares y docentes en un evento emotivo.

      La graduación se convirtió en una ocasión especial para recordar experiencias compartidas, logros alcanzados y metas cumplidas, además de representar el inicio de nuevos retos personales y profesionales para los egresados.

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      Estudiantes de CECyTEC EMSaD Nava celebran el cierre de una etapa académica importante.

      Durante la ceremonia se destacó la importancia de conservar los aprendizajes adquiridos y mantener la confianza en sus capacidades para continuar construyendo un futuro lleno de oportunidades y nuevos éxitos.

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