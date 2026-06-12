Lluvias en Saltillo causan taponamientos en arroyos

SALTILLO, Coahuila.-Las intensas lluvias registradas la tarde y noche del jueves en Saltillo provocaron taponamientos en diversos arroyos y cauces pluviales debido a la acumulación de basura arrastrada por la corriente, situación que obligó a desplegar brigadas de limpieza hasta la medianoche. El director de Medio Ambiente municipal, Emmanuel Olache, informó que cerca de 40 brigadistas de la dependencia trabajaron de manera coordinada con elementos de Comisaría de Seguridad, Obras Públicas y Servicios Primarios para retirar residuos y restablecer el flujo del agua en distintos puntos de la ciudad. "Las lluvias evidencian nuevamente la mala cultura ambiental y la falta de respeto de algunos ciudadanos hacia la ciudad y el medio ambiente. La basura que se tira en las calles termina en los arroyos y genera taponamientos que incrementan los riesgos durante las contingencias", señaló.

Los trabajos se realizaron principalmente en sectores como Zaragoza Popular, además de otros puntos como Obregón y Valle Verde, donde las cuadrillas permanecieron laborando aproximadamente de las 18:00 a las 24:00 horas. Olache explicó que durante la jornada fueron retiradas alrededor de una tonelada y media de residuos sólidos urbanos de los cauces pluviales. Destacó que, si bien la cantidad de lluvia fue considerable, la presencia de basura complica el desalojo natural del agua y favorece las inundaciones. "Si no hubiera taponamientos ni tanta basura en los arroyos, sería mucho más sencillo que el agua siguiera su cauce natural y se evitarían muchos riesgos para la población", indicó.

El funcionario recordó que Saltillo cuenta con alrededor de 18 arroyos que atraviesan distintos sectores de la ciudad, por lo que prácticamente cualquier zona puede verse afectada dependiendo de la intensidad de las precipitaciones y del estado en que se encuentren los cauces. Asimismo, señaló que el municipio mantiene labores permanentes de limpieza en arroyos, callejones y espacios públicos por instrucciones del alcalde, aunque reconoció que los esfuerzos resultan insuficientes cuando persisten las malas prácticas de disposición de residuos. "Seguimos limpiando, pero el problema se repite porque la conducta no cambia. La clave es muy sencilla: no tirar basura. Es la mejor forma de mantener el orden, la limpieza y prevenir este tipo de situaciones", enfatizó.

Olache agregó que entre los desechos encontrados frecuentemente en los arroyos no sólo hay basura doméstica, sino también llantas, muebles y otros objetos voluminosos que dificultan las labores de limpieza. Finalmente, recordó que muchos residuos pueden ser reutilizados, donados o canalizados a programas de reciclaje y acopio especializados, por lo que pidió a la ciudadanía evitar abandonarlos en calles, lotes baldíos o cauces naturales.