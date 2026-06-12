Entregan 100 sementales en Zaragoza para fortalecer el mejoramiento genético del ganado

ZARAGOZA, COAH.- El Gobierno del Estado fortaleció las acciones de apoyo al sector pecuario con la entrega de 100 sementales del Programa de Mejoramiento Genético en Zaragoza, estrategia que busca elevar la calidad del hato ganadero y mejorar la productividad de los productores coahuilenses.

Durante el evento, encabezado por el secretario de Desarrollo Rural, José de Jesús Montemayor Garza, se destacó que estas acciones forman parte de los esfuerzos para impulsar el desarrollo del campo y brindar mayores oportunidades de crecimiento a los ganaderos de la entidad.

Acciones de la autoridad

Asimismo, se informó que el programa contempla la entrega de más de 750 sementales subsidiados en todo el estado, gracias al fortalecimiento del presupuesto destinado al desarrollo rural, con el propósito de ampliar los beneficios para productores de distintas regiones de Coahuila.

La entrega se realizó en el marco de un encuentro ganadero donde también se resaltó la importancia de mantener programas que favorezcan la actividad agropecuaria, considerada una de las principales fuentes de desarrollo económico y producción de alimentos en la entidad.

Impacto en la comunidad

Productores participantes coincidieron en que el mejoramiento genético del ganado representa una herramienta clave para incrementar la competitividad del sector y fortalecer la actividad pecuaria en las comunidades rurales.