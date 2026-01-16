Irregularidades en la escuela Sara Rendón García de Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Madres de familia de la escuela primaria Sara Rendón García, ubicada en la colonia Sierrita del municipio de Frontera, exigieron que Jonathan, el intendente del plantel, sea retirado definitivamente y que se regrese el dinero obtenido por la venta del techado escolar, al considerar que se trató de un acto irregular y con conflicto de interés.

Las inconformes recordaron que desde el mes de diciembre solicitaron la destitución de la entonces directora, Cynthia García, al señalar presuntas irregularidades en la venta del material, el cual fue adquirido por el propio intendente por una cantidad mínima. Indicaron que la jefa de Sector reconoció que la directora no actuó de manera adecuada, lo que dio sustento a los señalamientos realizados por los padres de familia.

Explicaron que, a diferencia de lo ocurrido en el turno matutino, en el turno vespertino sí se informó previamente a los tutores sobre la venta del material, especificando a quién se le vendería y el monto que se obtendría, lo que evitó sospechas o inconformidades.

Integrantes del comité de padres calificaron como insuficiente el acuerdo alcanzado, luego de que se aceptara que el intendente devolviera únicamente 28 polines, cuando el resto del material ya habría sido comercializado. Señalaron que su exigencia es clara: que se reintegre el recurso económico completo al plantel y que el trabajador no continúe laborando en la institución, al estar prohibido vender bienes escolares al propio personal por tratarse de un conflicto de interés.

Aunque en este 2026 la directora fue cambiada de escuela y el turno matutino quedó a cargo de la subdirectora, la molestia se reavivó con el regreso del intendente al plantel, donde actualmente se encuentra realizando labores de limpieza. Los padres aseguraron que previamente había sido reubicado en la jefatura de sector, en la escuela Moisés Asís, por lo que cuestionaron su reincorporación.

Finalmente, los padres de familia señalaron que insistirán ante las autoridades educativas para que el caso se investigue a fondo, se regrese el dinero producto de la venta del techado y se evite que el intendente continúe en funciones dentro del plantel, al considerar que no existen las condiciones de confianza para ello.