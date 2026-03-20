Denuncian irregularidades en sanitarios de la escuela José Vasconcelos: Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La sociedad de padres de familia de la escuela primaria José Vasconcelos, ubicada en la colonia Industrial, denunció presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados a la rehabilitación de los sanitarios del plantel.

La presidenta de la mesa directiva, Perla Soto, señaló que, aunque recientemente se resolvió la problemática por la falta de intendente, ahora enfrentan inconformidades relacionadas con el uso del dinero asignado para mejorar los baños.

"Tenemos una inconformidad con la directora Karla Martínez, porque se tenía un recurso para los baños y se hicieron algunas reparaciones; después se volvió a contar con recurso y acordamos que la prioridad era cambiar todas las tazas de baño que están quebradas, pero aún hay tazas dañadas que siguen ahí", expresó.

De acuerdo con la representante, parte del material adquirido no ha sido utilizado, ya que las tazas nuevas permanecen resguardadas por la dirección desde noviembre de 2025, sin que hasta el momento se haya concretado su instalación.

Asimismo, indicó que persisten otras deficiencias en los sanitarios, como puertas caídas o desprendidas, lo que representa un problema para los alumnos.

Soto añadió que, en lugar de destinar los recursos a estas necesidades prioritarias, la dirección optó por utilizar parte del dinero para cubrir una factura de internet, lo que generó molestia entre los padres de familia.

Ante esta situación, la sociedad de padres hizo un llamado a revisar la aplicación de los recursos y a priorizar las condiciones básicas del plantel, especialmente en áreas esenciales como los sanitarios.