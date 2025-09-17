Irving Dagoberto Riojas de Hoyos, Ganador del Lamborghini Revuelto 2025 en Sorteo de Castaños

CASTAÑOS, COAH. – La suerte favoreció a un joven coahuilense en uno de los sorteos más esperados del país. Irving Dagoberto Riojas de Hoyos, originario de Castaños, resultó ganador del evento número 304 de "Sorteos El Chato", realizado el pasado 15 de septiembre de 2025, con base en los resultados de la Lotería Nacional.

El número premiado fue el 2594818, con el cual Irving Dagoberto se hizo acreedor a un espectacular Lamborghini Revuelto 2025, uno de los autos deportivos más exclusivos del mercado internacional.

¿Cuánto cuesta este vehículo?

El precio base del Lamborghini Revuelto 2025 ronda US$ 608,358 ?, que equivalen a más de 13 millones de pesos mexicanos si consideramos precios de importación y los impuestos aplicables en México. ?

El sorteo, identificado con la clave SUMCM, incluía en su bolsa de premios una amplia gama de vehículos de lujo y última generación, entre ellos:

· Ford Raptor R 2025

· BMW M Competition 2025

· Jeep JT Rubicon 2025

· GMC Sierra Denali 2025

· Cheyenne 2025

· Toyota Tacoma 2025

· Ford Ranger Raptor 2025

· Can-Am 2025

Con este resultado, "Sorteos El Chato" reafirma su creciente popularidad en la región y en el país, al convertirse en una de las plataformas de rifas y sorteos más reconocidas, especialmente en fechas patrias, como la del 15 de septiembre, en que se llevó a cabo este evento.

El ganador se suma a la lista de participantes que han transformado su vida gracias a este tipo de dinámicas, consolidando a Castaños como un municipio afortunado en la historia reciente de los sorteos en México