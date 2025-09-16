Choque entre drones suspende show en Macroplaza de Piedras Negras

El show de drones programado para las festividades patrias en la Macroplaza de Piedras Negras fue suspendido anoche después de que un fallo técnico provocara un choque entre las aeronaves.

El incidente, que ocurrió poco antes del inicio del espectáculo, obligó a las autoridades a tomar la decisión de cancelar el evento por motivos de seguridad. Aunque no se reportaron heridos, el choque impidió que el show continuara según lo planeado, dejando a los asistentes sin el esperado espectáculo de luces.