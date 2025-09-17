Inicia en Juárez programa estatal de entrega de mobiliario escolar y obras

JUAREZ, COAH.- El gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, dio inicio al programa de entrega de mobiliario a escuelas de educación básica, con una inversión estatal de 15 millones de pesos. El arranque oficial se realizó en la escuela primaria Raúl Bermea Santos, donde estuvo presente la alcaldesa del municipio, Liliana Quiñones Nájera, junto a autoridades educativas y representantes comunitarios.

Durante el evento, la alcaldesa dio la bienvenida al mandatario estatal y a los invitados especiales, agradeciendo el respaldo del gobierno de Coahuila en proyectos clave para el desarrollo local. En su mensaje, destacó el inicio de la obra de interconexión de la línea de agua potable, que contará con una inversión de 2.9 millones de pesos y beneficiará directamente a 1,200 familias de la cabecera municipal.

En su intervención, el gobernador Manolo Jiménez reiteró su compromiso con todos los municipios del estado, subrayando que en Juárez se han destinado hasta el momento más de 5 millones de pesos en diversas obras. A esta cifra se suman los recursos para la nueva línea de agua potable y el mobiliario escolar, como parte de una estrategia integral para mejorar la calidad de vida y la infraestructura educativa.

Además de los proyectos mencionados, el gobernador resaltó acciones recientes como la siembra de peces en la plaza Don Martín, iniciativa que busca fortalecer el sentido comunitario y promover espacios públicos más vivos y sostenibles. "Cada obra, cada inversión, tiene como objetivo que las familias de Juárez vivan mejor", expresó Jiménez Salinas.

Con estas acciones, el gobierno estatal reafirma su compromiso con el desarrollo equitativo de las regiones, priorizando la educación, el acceso al agua potable y el fortalecimiento del tejido social. La jornada concluyó con un recorrido por las instalaciones escolares y un diálogo abierto con vecinos beneficiarios de los programas.