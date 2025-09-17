Brilla Nava con la Carrera NEON 5K 2025

Allende.- Con gran participación y entusiasmo, anoche se celebró la Carrera NEON 5K Nava 2025, reuniendo a corredores y familias en una jornada llena de diversión y color. El evento formó parte de las actividades por el 215 aniversario de la Independencia de México, destacando la pasión de la comunidad por el deporte y la convivencia.

Christian Arriaga se llevó el primer lugar, mientras que Ángel Garza e Iván "Takechy" Nájera ocuparon el segundo y tercer puesto, respectivamente. Decenas de participantes recorrieron las calles de la ciudad iluminadas con accesorios fluorescentes, creando un ambiente vibrante y festivo.

El evento también incluyó música, luces y un ambiente familiar que permitió a los asistentes disfrutar de una experiencia única, fomentando la unión y la actividad física entre niños, jóvenes y adultos.

La Carrera NEON 5K reafirmó el interés de la ciudadanía por eventos que combinan deporte, cultura y entretenimiento, consolidándose como una tradición que fortalece la identidad y el orgullo local en Nava.