Irving Dagoberto Riojas elige el efectivo y no el combo de autos tras histórico sorteo de SUMCM

Coahuila.– Después de darse a conocer como el ganador del evento 304 de SUMCM, con el folio 2594818, Irving Dagoberto Riojas de Hoyos ya recibió oficialmente su premio, tomando una decisión que sorprendió a muchos: optó por el efectivo en lugar del combo de nueve vehículos de lujo.

La entrega, realizada con el aval de la Lotería Nacional, significó para el coahuilense no solo la confirmación de su buena suerte, sino también el inicio de una nueva etapa de vida. Riojas de Hoyos viajó de Monterrey a Hermosillo acompañado de su hermana y su padre, quienes lo respaldaron en este momento histórico.

Una decisión que marca un antes y un después

Aunque el premio incluía un Lamborghini Revuelto 2025 y ocho automóviles adicionales, el ganador prefirió el efectivo, lo que equivale a recibir millones de pesos en lugar de los vehículos.

"Esto es algo que me cambió la vida y que me permite trascender", afirmó.

Visiblemente emocionado, compartió que las palabras no le alcanzan para describir lo que siente:

"Siento mucha emoción, una serie de emociones encontradas... no encuentro palabras para poder describirlo, se siente muy bonito".

El paquete que pudo ser

· Lamborghini Revuelto 2025

· Ford Raptor R 2025

· BMW M Competition 2025

· Jeep JT Rubicon 2025

· GMC Sierra Denali 2025

· Chevrolet Cheyenne 2025

· Toyota Tacoma 2025

· Ford Ranger Raptor 2025

· Can-Am 2025

· 1 millón de pesos en efectivo

La magnitud del premio, considerada una de las más altas en la historia reciente de los sorteos en México, refleja la dimensión de lo que representaba elegir entre el combo automotriz o el efectivo en millones de pesos. Finalmente, Irving se inclinó por el dinero, marcando un paso decisivo hacia un futuro lleno de nuevas oportunidades.