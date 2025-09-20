Tragedia en Ciudad Acuña: Muere menor de 10 años en su domicilio

CIUDAD ACUÑA, COAH. – Una tragedia sacudió la colonia Humberto Moreira la tarde del viernes, cuando un menor de 10 años fue hallado sin vida en su domicilio ubicado en la calle Felipe Ángeles.

Según el reporte del Mando Coordinado Acuña, Ernesto Silva Flores, de 19 años, informó que al llegar a su hogar encontró a su sobrino, Edi Alejandro "N", recostado en el suelo, con un extremo de una cortina sujeta a un clavo en la pared. Ante la gravedad de la situación, solicitó de inmediato el apoyo de Cruz Roja, cuyos paramédicos confirmaron que el menor ya no presentaba signos vitales.

La Fiscalía General del Estado acudió al lugar para ordenar el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) local, donde se le practicará la necropsia de ley a fin de determinar las causas exactas del deceso. Las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer los hechos.

El suceso ha generado profunda consternación entre vecinos y autoridades locales, quienes hicieron un llamado a la ciudadanía para estar atentos a señales de alerta en menores y buscar apoyo profesional cuando sea necesario.