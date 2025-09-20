Ramiro Torres Cruz vuelve a Castaños para celebrar su boda

CASTAÑOS, COAHUILA. — Con un festejo lleno de tradición, música y orgullo por sus raíces, Ramiro Torres Cruz, joven originario de Castaños que emigró desde niño a Estados Unidos, regresará a su tierra natal para contraer matrimonio con Nora el próximo sábado 27 de septiembre, en el Rancho La Viga.

La jornada arrancará a las 12:00 del mediodía con la ceremonia religiosa, y a las 5:00 de la tarde se llevará a cabo una cabalgata que partirá del Salón Pensionados, en la que familiares, amigos y habitantes del municipio se unirán a la celebración. La fiesta culminará con la recepción programada a las 8:00 de la noche en el Rancho La Viga, donde se presentarán Carrizales Band y Conjunto Zona Norte, en un evento con entrada libre.

Ramiro, quien actualmente radica en Estados Unidos, eligió regresar a Castaños para casarse como un homenaje a la tierra donde nació y creció bajo el cuidado de su madre, Sara Cruz, a quien perdió hace cinco años. Su boda se convierte así en un emotivo reencuentro con sus raíces y un tributo al legado de amor y fortaleza que recibió de ella.

La invitación está abierta para toda la comunidad, que podrá compartir esta celebración en la que, más allá de la música y la alegría, se reafirma que el corazón siempre vuelve al lugar donde nació.