Trabajador de Torreón no murió por envenenamiento, afirma Fiscalía

Fiscalía de Coahuila descarta envenenamiento en la muerte del trabajador de Torreón

TORREÓN, COAHUILA – En un giro inesperado en el caso de Carlos Gurrola Arguijo, la Fiscalía General del Estado de Coahuila ha descartado que el trabajador haya fallecido por envenenamiento. A pesar de las sospechas iniciales de la familia y la indignación pública, las autoridades han afirmado que no hay indicios que sugieran la presencia de alguna sustancia tóxica que causara su muerte, contradiciendo reportes previos.

La Fiscalía de Coahuila, que inició una investigación formal el pasado 3 de septiembre, había estado analizando la posibilidad de que Gurrola, conocido por sus compañeros como "Papayita", fuera víctima de una cruel broma por parte de sus compañeros de trabajo. La investigación, que incluyó la revisión de videos de vigilancia del supermercado donde trabajaba y entrevistas a testigos, no ha arrojado evidencia de que alguien haya puesto una sustancia dañina en la bebida de la víctima.

Según el comunicado oficial, el trabajador de Torreón murió por causas que no están relacionadas con el consumo de una sustancia tóxica. Sin embargo, la investigación sigue abierta, y la Fiscalía continúa recabando más evidencia para esclarecer el caso. La familia de Carlos Gurrola Arguijo, quien era un trabajador de limpieza, había denunciado que él era víctima de acoso laboral, incluyendo burlas y robos de sus pertenencias.

La muerte del trabajador en Torreón ha generado un gran debate sobre el acoso en el lugar de trabajo. Aunque se ha descartado el envenenamiento, el caso sigue bajo investigación para determinar si existe alguna otra causa del fallecimiento y si los presuntos abusos que sufría en el trabajo contribuyeron a su deceso. El resultado de la investigación será crucial para la familia de Carlos y para la opinión pública, que ha exigido justicia en este caso