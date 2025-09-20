Llevan programas "Despensón" y Tarjeta de Salud Popular a Morelos

MORELOS, COAHUILA. – En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se realizó la entrega del programa alimentario "Despensón" en el municipio de Morelos, con el objetivo de brindar respaldo a las familias y garantizar la seguridad alimentaria en la región.

Durante la jornada, también se hizo entrega de la Tarjeta de la Salud Popular, una herramienta que facilitará el acceso a servicios médicos y atención integral para los habitantes del municipio y de las zonas aledañas.

Estas acciones forman parte del compromiso del gobernador Manolo Jiménez Salinas y del secretario de Mejora, Gabriel Elizondo Pérez, de llevar los programas sociales a cada rincón de los Cinco Manantiales y asegurar que lleguen a todas las familias que más lo necesitan.