Itzamara Ceniceros Garza Representará a Coahuila en Programa Educativo en España

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– El alcalde Javier Flores Rodríguez felicitó y deseó el mayor de los éxitos a Itzamara Ceniceros Garza, alumna de la Benemérita Escuela Normal de Monclova (BENM), quien ha sido seleccionada para participar en un programa de movilidad académica en la ciudad de Murcia, España.

Acompañado de autoridades educativas y familiares, el alcalde expresó su orgullo por la destacada estudiante originaria de San Buenaventura, quien durante el mes de noviembre representará con entusiasmo a su institución y a su municipio en esta valiosa experiencia internacional.

Los orgullosos padres de Itzamara, Gradys Elizabeth Garza Rivas y Víctor Ceniceros Rangel, manifestaron su satisfacción por las oportunidades que ofrece la BENM a través de programas de intercambio educativo, que fortalecen la vocación docente y el desarrollo académico de los jóvenes normalistas.

Por su parte, la directora del plantel, Lic. Gabriela Cruz Liñán, reconoció el esfuerzo y compromiso de la alumna y destacó la importancia de seguir impulsando este tipo de experiencias:

"Continuaremos trabajando a favor de cada estudiante que se esfuerza por conocer nuevos idiomas y culturas que enriquezcan la educación en Coahuila y en México. Es un honor para la Escuela Normal de Monclova ver el crecimiento de nuestros alumnos y el acompañamiento constante de sus familias en esta noble carrera", señaló.

Itzamara cursa actualmente el séptimo semestre de la licenciatura y diariamente se traslada desde San Buenaventura hasta Monclova, valorando este trayecto como parte de su aprendizaje y compromiso con la educación.