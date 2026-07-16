Convocatoria ICOJUVE 2026: Estímulos para jóvenes en Coahuila

Con una bolsa de 600 mil pesos en estímulos económicos, el Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE) presentó la convocatoria del Premio Estatal de la Juventud "Jóvenes Gigantes" 2026, considerado el máximo reconocimiento que otorga el Gobierno de Coahuila a las y los jóvenes por su talento, liderazgo y compromiso social.

Durante la presentación, el director general del ICOJUVE, Iván Terashima Zamora, señaló que este certamen busca reconocer a quienes, con sus proyectos y acciones, contribuyen al desarrollo de sus comunidades, en cumplimiento de la visión del gobernador Manolo Jiménez Salinas de impulsar el talento juvenil.

La convocatoria contempla 12 categorías, entre ellas Excelencia Académica, Inclusión Social, Emprendimiento, Ciencia y Tecnología, Arte y Cultura, Mérito Deportivo y, como novedad este año, Generador de Contenido con Responsabilidad Social.

Cada ganador recibirá un estímulo económico de 30 mil pesos, mientras que en cada categoría se entregarán dos menciones honoríficas de 10 mil pesos, lo que permitirá reconocer a 36 jóvenes de diferentes municipios del estado.

Terashima Zamora informó que, por primera vez, el proceso de inscripción será completamente digital. Los interesados deberán tener entre 12 y 29 años de edad, residir en Coahuila y registrarse mediante el código QR disponible en las plataformas oficiales del Instituto Coahuilense de la Juventud.

El registro permanecerá abierto hasta el 7 de agosto, mientras que los resultados se darán a conocer el 14 de agosto, tras la evaluación de un jurado especializado.

La ceremonia de premiación se realizará el 31 de agosto en Saltillo, como parte de las actividades del Mes de la Juventud.

Asimismo, el titular del ICOJUVE anunció que, de manera paralela, el programa "Jóvenes Pa' Delante" otorgará apoyos económicos de 3 mil pesos a 5 mil estudiantes con alto rendimiento académico, como parte de las acciones estatales para fortalecer el desarrollo educativo y profesional de las nuevas generaciones.