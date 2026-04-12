Premios Excelencias 2024: Coahuila brilla en turismo con nominaciones

El turismo en Coahuila ha registrado un crecimiento de hasta tres mil por ciento en la última década, un avance que hoy coloca al estado en la vitrina internacional con diversas nominaciones en los Premios Excelencias, a celebrarse del 27 al 30 de abril en el Tianguis Turístico de Acapulco.

Así lo dio a conocer Armando de la Garza Gaytán, comisionado de Turismo de la Canaco Monclova, quien destacó que este desarrollo ha consolidado a la entidad como un referente de competitividad en el norte de México.

El representante empresarial subrayó que, por primera vez, prácticamente todos los Pueblos Mágicos del estado cuentan con nominaciones, reflejo de una oferta turística diversificada que ha logrado captar la atención de visitantes nacionales y extranjeros.

¿Qué destinos destacan en los Premios Excelencias?

Entre los destinos más destacados se encuentra Saltillo, que compite en la categoría de "Ciudad de Excelencias" junto a Mérida, Guanajuato y Querétaro. La capital coahuilense tiene posibilidades de repetir el reconocimiento obtenido en 2024, gracias a su transformación en una ciudad moderna y segura.

De igual manera, municipios como Múzquiz destacan en cultura y sostenibilidad; Cuatro Ciénegas en patrimonio; Candela en naturaleza y General Cepeda en arqueología, mostrando la riqueza y variedad del estado.

¿Qué productos turísticos serán reconocidos?

Además, "La Gran Arriada de Múzquiz" será uno de los productos turísticos reconocidos por su valor cultural, al rescatar tradiciones ganaderas y fortalecer la identidad regional dentro del Tianguis Turístico.