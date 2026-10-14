Disminuyen solicitudes de atención a mujeres en Coahuila

SALTILLO, COAH.- Disminuyen entre 5 y 7 por ciento las solicitudes de atención inicial de mujeres víctimas de violencia en Coahuila, de acuerdo con las estadísticas acumuladas al cierre de agosto de este año, informó Mayra Valdés González, secretaria de las Mujeres en el estado.

La funcionaria explicó que, aunque se registra una reducción en el número de mujeres que acuden por primera vez a solicitar apoyo institucional, las atenciones subsecuentes han aumentado considerablemente, lo que refleja una mayor continuidad en los procesos de acompañamiento.

Valdés González consideró favorable esta tendencia al señalar que las usuarias permanecen en los programas de apoyo después de su primer acercamiento con la dependencia, en lugar de interrumpir el proceso. "Nos tranquiliza el hecho de que una mujer que va por primera vez siga continuando con su tratamiento y con todo su acompañamiento", expresó.

Detalló que los servicios de seguimiento se determinan de acuerdo con las necesidades de cada mujer y pueden incluir atención de trabajo social, terapia psicológica, asesoría jurídica y programas de empoderamiento. La secretaria precisó que no existe un plazo único para concluir el acompañamiento, ya que algunas usuarias necesitan únicamente tres o cinco sesiones, mientras que otras requieren atención durante tres o seis meses. En determinados casos, el seguimiento puede extenderse hasta por dos años.

Respecto al comportamiento de las cifras, indicó que durante 2024 y 2025 el número de primeras atenciones se mantuvo prácticamente estable, con un ligero incremento. Sin embargo, en el transcurso de este año comenzó a observarse una tendencia descendente.

La reducción se presenta pese a la ampliación de la infraestructura institucional para atender a mujeres en situación de violencia. Entre las acciones implementadas destaca la operación de 29 Centros LIBRE distribuidos en municipios de Coahuila, los cuales forman parte de la red de apoyo estatal.

Valdés González señaló que el fortalecimiento de estos espacios contribuye a ofrecer atención integral y dar continuidad a los procesos de recuperación y empoderamiento de las mujeres que enfrentan situaciones de violencia.