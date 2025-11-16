Jornada Anual de Caridad 2025: apoyo a familias vulnerables en Monclova

Arranca Jornada Anual de Caridad

Invitan a feligreses a apoyar a las familias más necesitadas durante la época decembrina

ADRIANA CRUZ

Monclova, Coahuila.– La parroquia San Francisco de Asís puso en marcha su Jornada Anual de Caridad 2025, una campaña solidaria que busca apoyar a las familias más necesitadas de la ciudad durante la temporada decembrina. La colecta comenzó este 16 de noviembre y se extenderá hasta el próximo 14 de diciembre.

¿Qué se necesita para la campaña?

Como cada año, la comunidad parroquial invita a los ciudadanos a sumarse donando juguetes nuevos sin pilas, dulces, despensa básica no perecedera y cobijas nuevas, insumos que serán distribuidos entre niños, adultos mayores y familias en situación de vulnerabilidad. Los organizadores señalaron que el propósito es que ningún pequeño se quede sin un detalle esta Navidad y que las familias más golpeadas por la crisis económica reciban apoyo en alimentos y abrigo ante la llegada del frío.

¿Cuál es el lema de la campaña?

La campaña se realiza bajo el lema "Un juguete, una sonrisa", inspirada también en el mensaje del Evangelio de Mateo 25, que llama a atender a los más necesitados. Voluntarios de la Pastoral Social estarán recibiendo los donativos en las instalaciones de la parroquia durante todo el periodo de recolección.

La Jornada de Caridad se ha convertido en una tradición en San Francisco de Asís y representa una oportunidad para que la comunidad monclovense se una en un acto de generosidad que cada año beneficia a decenas de familias.