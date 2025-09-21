Javier Díaz se destaca como segundo mejor alcalde en México

SALTILLO, COAHUILA.- El presidente municipal de Saltillo, Javier Díaz González, se posicionó en el segundo lugar a nivel nacional de los alcaldes de ciudades capitales mejor aprobados de México. Esto de acuerdo al Ranking 150 Alcaldes elaborado por Grupo Mitofsky y difundido por El Economista a nivel nacional.

El alcalde Javier Díaz se mantuvo en el segundo sitio entre los ediles de las capitales de México, de acuerdo a la pasada medición en junio de este mismo año. Asimismo, se posicionó en el primer lugar de la lista de alcaldes del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En este apartado el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, se ubica por encima de sus homólogos Alessandra Rojo, de la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX y César Garza de Apodaca, Nuevo León.

Díaz González ha implementado en la capital de Coahuila, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, acciones, programas y políticas públicas que han logrado posicionar a Saltillo como la capital más segura de México, la más competitiva a nivel nacional y con el mayor índice de formalidad laboral.

Destacan además el programa de transporte público "Aquí Vamos Gratis" que arrancará este 1 de octubre con 2 rutas troncales de sur-norte, norte-sur, oriente-poniente y poniente-oriente. Además de programas insignia como Activa tu Parque, Aquí Andamos, obras sociales en todos los sectores y Amor en Movimiento con el DIF Saltillo, entre muchos otros más.

Javier Díaz se ubica por encima de sus homólogos Milena Quiroga de La Paz, Baja California Sur; Alberto Islas de Xalapa, Veracruz; y José Chedraui de Puebla, Puebla; y únicamente por debajo de Antonio Astiazarán de Hermosillo, Sonora.