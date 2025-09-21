Horarios de atención en diversas oficinas públicas y centros comunitarios en Saltillo

· Presidencia Municipal de Saltillo (Francisco Coss 745, Zona Centro), de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

· Unidad Administrativa (Sala 3, Presidente Cárdenas 840 esquina con Guillermo Purcell), de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y sábado de 9:00 a 14:00 horas.

· DIF Saltillo (Dámaso Rodríguez González 275, Nuevo Centro Metropolitano), de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

· IMMUS (Presidente Cárdenas 268 Ote. Zona Centro), de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

· Biblioparque Norte (Isidro López Zertuche s/n col. Brisas Poniente), lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.

· Biblioparque Sur (Otilio Zurdo Galván 102, 26 de Marzo), de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.

· Multideportivo El Sarape (Guacali s/n, Colonia Teresitas), de lunes a viernes de 7:00 a 19:00 horas.

· El Mirador (Ojo de Agua 620, Zona Centro), de lunes a domingo de 9:00 a 17:00 horas.

· Dirección de Fomento Económico (Mariano Abasolo 2156, colonia Guanajuato), de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

· Dirección de Distrito Centro (Purcell y Aldama 242, Zona Centro, frente a la Alameda Zaragoza), de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

· Centro Comunitario Mirasierra (Calle 25 y Calle 16, colonia Mirasierra), de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas.