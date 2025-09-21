Se sumará Coahuila al Teletón

SALTILLO, COAHUILA.– El próximo 11 de octubre, Saltillo será sede de la esperanza y la solidaridad con la edición 2025 del Teletón, evento que busca unir a la sociedad en favor de niñas y niños con discapacidad y autismo atendidos en el CRIT Coahuila.

El director general del centro, Herminio Rodríguez Torres, confirmó que ya se encuentran en plena organización de la jornada, que promete múltiples sorpresas y actividades para toda la familia.

Invitó a los saltillenses a sumarse con su donativo, recordando que cada aportación se traduce en tratamientos y terapias que cambian vidas.

Rodríguez Torres reconoció que el cambio de fecha implicó un reto logístico, pero aseguró que el equipo del CRIT lo asumió con entusiasmo. La meta local será 3 millones de pesos más un peso, cifra simbólica que representa el esfuerzo colectivo para seguir fortaleciendo la atención especializada.

Con gran expectativa, el CRIT espera una vez más que la solidaridad de las familias coahuilenses se haga presente y confirme que cuando la sociedad se une, es capaz de transformar realidades.