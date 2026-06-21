Dona ARHCOS 80 mil para cirugía de corazón

SALTILLO, COAHUILA.- La Asociación de Recursos Humanos Coahuila Sureste (ARHCOS) se sumó una vez más al DIF Saltillo con la donación de 80 mil pesos que serán destinados a una cirugía de corazón de un niño saltillense.

Para ello se organizó la Copa ARHCOS "Latiendo con Amor", en la que participaron más de 15 equipos de fútbol, logrando reunir la cantidad donada que cambiará la vida del niño que será beneficiado.

El alcalde Javier Díaz González, acompañado de su esposa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, recibió el donativo y agradeció a ARHCOS por ser siempre un aliado de quienes más lo necesitan.

"Muchísimas gracias a todos los participantes y a ARHCOS por llevar a cabo esta iniciativa que va a cambiar la vida de este niño y de toda su familia, y además por impulsar esta actividad deportiva que generó convivencia, recreación, deporte, esparcimiento y fortalecimiento del tejido familiar", dijo.

Por su parte, Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, destacó que ARHCOS es un ejemplo de solidaridad y de compromiso con quienes más lo necesitan.

"Ustedes siempre traen la camiseta bien puesta. El año pasado se operó a cinco niñas y niños con nuestro programa Latiendo con Amor y ahora, gracias a su gran donativo, podremos llevar a cabo una operación más. Estamos muy contentos porque todos ustedes son parte de esto; gracias por participar, porque con ello pusieron su granito de arena", refirió.

Miguel Ángel Muñoz Betancourt, presidente de ARHCOS, reiteró su disposición para seguir trabajando en conjunto en este tipo de acciones que, al final de cuentas, se traducen en beneficios para las niñas, los niños y las familias de Saltillo.

Durante la premiación, en la que también estuvieron presentes, Ana Cristina Gracia, gerente general de ARHCOS, y el exjugador Sergio "El Alvin" Pérez, se entregaron los trofeos de la Copa a los equipos Centrient, Daimler Truck y DIF Saltillo, como primero, segundo y tercer lugar, respectivamente; así como a Diego Leal, como campeón goleador, y a Mario Castro, como portero más destacado.