Anuncian nueva ruta alimentadora

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que a partir del 6 de mayo arrancará la nueva ruta alimentadora RS-716 que recorrerá, de la colonia Colinas de Santiago a La Minita, y viceversa.

"Con esto sumamos una opción más de movilidad para las familias saltillenses, ahora de oriente a poniente y de poniente a oriente. Seguiremos impulsando nuestro objetivo de pasar menos tiempo en el tráfico y más tiempo con la familia", refirió el presidente municipal.

Detalles confirmados

El Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible informó que la ruta de oriente a poniente iniciará en Tomillo hasta Mezquite, sigue Prolongación Otilio González y avanza por las calles 17 y 34 hacia Juan Navarro.

Continúa por Fray Bartolomé hasta San Esteban – La Lomita y toma Baltazar Acolt y Luis González. Sigue Fray Landín y Carlos Abedrop hacia Dámaso Rodríguez, incorporándose a Humberto Castilla y 2 de abril, para tomar el periférico Luis Echeverría y después Pérez Treviño.

Avanza por Cuauhtémoc, gira en Ramos Arizpe y continúa por Obregón; sigue por Mixcoac, Porfirio Díaz y Eugenio Reyes, hasta finalizar en Pedro Ampudia.

Horario y tarifas

Asimismo, se dio a conocer que la ruta poniente a oriente iniciará en Miguel Miramón, tomando Porfirio Díaz hacia Mixcoac. Se incorpora a Carlos Salazar hasta Ramos Arizpe y avanza por Purcell hacia Aldama, continua Emilio Castelar, hasta conectar con Pérez Treviño y el periférico Luis Echeverría rumbo al oriente.

Continúa por Humberto Castilla y Dámaso Rodríguez, pasando por Carlos Abedrop hacia La Lomita – San Esteban, y finalmente recorre Juan Navarro, las calles 34 y 17, se incorpora a Prolongación Otilio González y sigue Mezquite para concluir en Tomillo.

El horario de operación de la ruta alimentadora RS-716 es de 5:30 de la mañana a 9:30 de la noche de lunes a viernes; sábado de 6:30 de la mañana a 9:30 de la noche; y domingo y días inhábiles de 7:30 de la mañana a 8:30 de la noche.

Las tarifas con las que operará son las actuales: 15 pesos general sin tarjeta; 13 pesos general con tarjeta. Para estudiantes con tarjeta 8 pesos, así como para adultos mayores con tarjeta 6 pesos. Cero pesos para personas con discapacidad.