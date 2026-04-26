Donarán aparatos ortopédicos al DIF

SALTILLO, COAHUILA.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Saltillo) será beneficiado con cuatro aparatos ortopédicos, que serán diseñados, impresos y creados en el nuevo Fab Lab de la Universidad Carolina de esta capital.

La colaboración entre el DIF y la Universidad Carolina beneficiará a la comunidad.

Al asistir a la inauguración del Fab Lab, el alcalde Javier Díaz González destacó la sinergia que se tiene con instituciones educativas como ésta, cuya labor impacta de manera positiva en la comunidad.

El presidente municipal de Saltillo y su esposa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, agradecieron a la Universidad Carolina por la futura donación que, sin duda, mejorará la calidad de vida de quienes serán beneficiados con los aparatos ortopédicos.

Durante la visita a la institución se firmó además un convenio de colaboración que permitirá sumarse al trabajo que realiza el organismo para beneficio de las personas que requieren este tipo de atención y que ahora cuenta con un aliado para las familias de esta capital.

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El Fab Lab de la Universidad Carolina será clave en la creación de los aparatos ortopédicos.

El alcalde Javier Díaz González firmó como testigo, mientras que el convenio fue firmado por el rector de la Universidad Carolina, Esteban Garza Fishburn, así como la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo.

"Para nosotros es muy emocionante lo del Fab Lab, el primero en Coahuila y es un orgullo para nosotros porque la Universidad Carolina siempre está buscando cómo aportar ese granito de arena para la formación de los saltillenses", refirió Díaz González.

Asimismo, agradeció el apoyo de su esposa Luly López, quien trabaja todos los días para buscar el cómo sí, siempre de la mano de las instituciones educativas.

El convenio firmado busca mejorar la atención a personas con necesidades especiales.

El Fab Lab Carolina que fue inaugurado, es un laboratorio conectado a la red global de Fab Labs del Massachusetts Institute of Technology (MIT) para desarrollar soluciones con impacto real.