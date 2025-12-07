Javier Díaz González destaca la importancia del reclutamiento en Saltillo

El Centro funciona como puente entre empresas y trabajadores, es vinculación para el empleo

SALTILLO, COAHUILA.- Desde su relanzamiento por parte del alcalde Javier Díaz González, el Centro de Reclutamiento, Vinculación y Capacitación Laboral ha sido un importante puente entre las empresas que ofrecen vacantes y aquellas personas que buscan una oportunidad laboral en Saltillo.

El alcalde Javier Díaz comentó que la capital de Coahuila es la ciudad más competitiva a nivel nacional y cuenta con la tasa de formalidad laboral más alta; por eso es considerable la labor que se hace en este lugar.

"En este centro de vinculación se encuentran importantes empresas que ofrecen oportunidades laborales, las cuales, como dice el gobernador Manolo Jiménez Salinas, son los programas sociales más significativos que puede haber", señaló Díaz González.

¿Qué acciones se han tomado en el Centro de Reclutamiento?

La Dirección de Fomento Económico dio a conocer que, desde su relanzamiento a inicios de marzo pasado, en el Centro de Reclutamiento, Vinculación y Capacitación Laboral se han atendido a más de 35 mil personas.

En estas instalaciones acuden de manera ordinaria entre 25 y 30 empresas instaladas en la localidad, de diversos ramos productivos, las cuales ofrecen empleos de distinta índole.

Asimismo, durante el relanzamiento de este lugar, el Gobierno Municipal de Saltillo y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila acordaron brindar cursos para capacitar en diversos ámbitos a personas que así lo necesiten.

Detalles sobre la capacitación laboral en Saltillo

Se dio a conocer que el Centro de Reclutamiento, Vinculación y Capacitación Laboral se ubica en la calle Guillermo Purcell número 142, en la Zona Centro, frente a la Alameda Zaragoza.

El horario ordinario es de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 2:00 de la tarde. En el periodo del 22 de diciembre al 2 de enero estará disponible de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, mientras que el 25 de diciembre y el 1 de enero permanecerá cerrado.

Impacto del centro en la búsqueda de empleo

El centro se ha convertido en un recurso clave para quienes buscan empleo en Saltillo, facilitando la conexión entre los demandantes y las empresas que requieren personal calificado.