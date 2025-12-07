Javier Díaz González refuerza el bacheo en Saltillo para mejorar vialidades

SALTILLO, COAHUILA.- El gobierno a cargo de Javier Díaz González informó que continúa la jornada permanente de bacheo en diferentes calles y vialidades de la ciudad, con el objetivo de brindar espacios más seguros, ágiles y en mejores condiciones para todas y todos los peatones y automovilistas.

Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, a través del programa "Aquí Andamos", personal municipal atendió el llamado de la ciudadanía y reparó la carpeta asfáltica en distintos puntos afectados por el alto flujo vehicular que transita por la calle Álvaro Obregón, en la Zona Centro de la ciudad.

Acciones de bacheo en la calle Álvaro Obregón

En este importante sector, cuadrillas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública bachearon en el tramo que comprende entre las calles Luis Gutiérrez y San Lorenzo, al sur de la ciudad.

El Gobierno de Saltillo informó que estas acciones permiten mejorar la seguridad vial de peatones y automovilistas, además de agilizar la movilidad en el sector al permitir un flujo vehicular más eficiente y mejorar los tiempos de traslado.

Asimismo, brigadas de "Aquí Andamos" repararon el pavimento dañado sobre el bulevar Enrique Martínez y Martínez, al sur de la capital de Coahuila.

Mejoras en la movilidad y seguridad vial en Saltillo

En esta vialidad, brigadas municipales intervinieron el lugar ubicado en el importante cruce con la Calzada Antonio Narro, así como con acciones de bacheo sobre la calle Francisco Naranjo y la calle 2, entre otras, de la colonia Australia.

El alcalde Javier Díaz González reiteró su compromiso con el mantenimiento continuo de la infraestructura urbana y destacó que estas acciones también contribuyen a conservar una buena imagen de la ciudad al mantener las vialidades en óptimas condiciones para residentes y visitantes.