Cuestiona Aguado reforma por posibles restricciones

SALTILLO, Coah. - La reforma aprobada por el Senado para establecer nuevas sanciones relacionadas con el uso indebido de elementos protegidos de instituciones públicas encendió las críticas del diputado Gerardo Aguado Gómez, quien consideró que las nuevas disposiciones podrían impactar la libertad de expresión en plataformas digitales.

El legislador señaló que la discusión de este tipo de medidas ocurre mientras el país mantiene pendientes en materia de seguridad y combate a la delincuencia organizada.

Aguado Gómez cuestionó que el Congreso federal centre parte de su agenda en disposiciones que, desde su perspectiva, podrían alcanzar expresiones de carácter satírico difundidas en internet, entre ellas los llamados memes.

La minuta aprobada por el Senado fue enviada a la Cámara de Diputados, donde continuará su proceso legislativo.

El diputado defendió el papel de los memes como una forma de crítica y sátira relacionada con asuntos públicos, al considerar que cumplen una función similar a la de los cartones políticos que tradicionalmente difunden los medios de comunicación.

"Quienes andamos en esto de la política sabemos que a eso nos atenemos y que debemos tener la piel gruesa porque es parte del trabajo del político", expuso.

Además, Aguado Gómez cuestionó la agenda de la llamada Cuarta Transformación y sostuvo que, desde su perspectiva, no existe una atención suficiente a problemáticas como la violencia y la corrupción que enfrenta el país.

Ante este escenario, planteó que el trabajo legislativo debería concentrarse en generar mecanismos que permitan investigar posibles vínculos entre servidores públicos y organizaciones criminales.

También consideró necesario atender otros casos que se encuentran bajo investigación de las autoridades, antes que impulsar disposiciones que, según su postura, podrían tener efectos sobre las expresiones de crítica en espacios digitales.