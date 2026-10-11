Avanza bacheo y más pavimento en Saltillo

SALTILLO, Coahuila.— El gobierno municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, intensificó las labores de rehabilitación de pavimento dañado por las lluvias en calles y bulevares de diversos sectores de la capital, con el fin de optimizar la circulación y la seguridad vial.

Acciones de la autoridad

A través del programa "Aquí Andamos", cuadrillas de trabajo ejecutaron maniobras de bacheo y reparación sobre la calle Mezquite, en el tramo comprendido entre Flor de Palma y Candelilla, dentro del fraccionamiento Loma Linda.

De igual forma, el personal atiende tramos afectados de la carpeta asfáltica sobre el bulevar Mirasierra, específicamente en el trayecto que conecta los bulevares Fundadores y Revolución, una de las arterias principales para la movilidad del oriente de la ciudad.

Detalles confirmados

El despliegue de mantenimiento urbano también abarcó intervenciones en la calle Libertad, localizada en la Unidad Habitacional Francisco I. Madero, al sur de Saltillo, así como en diversos puntos del bulevar Luis Donaldo Colosio.

El edil Javier Díaz González destacó que estas acciones forman parte de una estrategia coordinada con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para dar respuesta continua a los reportes ciudadanos y reparar vialidades tanto primarias como al interior de las colonias.