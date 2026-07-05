Reparan vialidades en toda la ciudad

SALTILLO, COAH.– El Gobierno Municipal de Saltillo mantiene trabajos de rehabilitación de vialidades en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de mejorar la movilidad y atender el deterioro del pavimento.

Como parte del programa Aquí Andamos, brigadas municipales rehabilitaron la carpeta asfáltica del bulevar Luis Donaldo Colosio, en el tramo comprendido entre los bulevares Eulalio Gutiérrez Treviño y Jesús Valdés Sánchez.

El alcalde Javier Díaz González señaló que estas acciones se realizan con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para ofrecer vialidades en mejores condiciones y facilitar el traslado de personas y mercancías.

"Continuamos con el trabajo diario para que Saltillo tenga vialidades modernas, seguras y funcionales, con el propósito de reducir los tiempos de traslado, fortalecer la actividad económica y elevar la calidad de vida de las familias", afirmó.

El Municipio informó que también se reparó el pavimento en las calles Paseo de las Rosas y Quetzalcóatl, en la colonia San Patricio, con el fin de mejorar la seguridad de peatones y automovilistas.

Asimismo, se realizaron trabajos en la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, entre el bulevar Vicente Guerrero y la calle Otilio González, así como en el cruce de Maclovio Herrera y José María La Fragua, en la Zona Centro.

Acciones de la autoridad

La Dirección de Infraestructura y Obra Pública mantiene labores de rehabilitación en diversos puntos de la ciudad y atiende reportes ciudadanos recibidos mediante el Chat Bot Saltillo Fácil, en el número 844-160-08-08.