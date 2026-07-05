Llena lucha libre plaza del FINA

SALTILLO, COAH.– La función gratuita de lucha libre reunió a cientos de asistentes en la Plaza de las Ciudades Hermanas como parte de las actividades del Festival Internacional de las Artes Saltillo (FINA) 2026, que se realiza con motivo del 449 aniversario de la fundación de la ciudad. La cartelera del fin de semana incluyó cinco combates que iniciaron a las 18:00 horas y congregaron a niñas, niños, jóvenes y personas adultas en una de las actividades con mayor asistencia del festival.

Éxito en la Plaza de las Ciudades Hermanas

La directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, destacó la respuesta del público a las actividades programadas en distintos escenarios de la ciudad. "Nuestra gente ha disfrutado mucho las actividades del Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026 y les recordamos que todavía hay mucho por disfrutar, ya que concluirá hasta el próximo 25 de julio", señaló.

Durante la jornada también se presentaron dos funciones del cuentacuentos Iñaki Carapelo Circonauta en la Plaza Nueva Tlaxcala. En el Centro Cultural Teatro García Carrillo se ofreció el recital de piano Tiempos de Bach, a cargo del Estudio de Piano Apassionata, mientras que el Teatro de la Ciudad Fernando Soler albergó el concierto inaugural del XXX Festival de Guitarra de México.

Actividades culturales en el FINA 2026

El Instituto Municipal de Cultura informó que el Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026 continuará con actividades durante las próximas semanas e invitó a la ciudadanía a consultar la programación en la página oficial de Facebook de la dependencia.