Provoca velocidad dos volcaduras en Saltillo

SALTILLO, COAH.- Dos volcaduras registradas entre la noche del sábado y la mañana del domingo movilizaron a cuerpos de emergencia y autoridades de Tránsito en distintos puntos de Saltillo.

En ambos casos, el exceso de velocidad fue señalado como la causa probable de los accidentes. Aunque los percances ocasionaron cuantiosos daños materiales, no se reportaron personas con lesiones de gravedad.

¿Cómo ocurrió el primer accidente?

El primer accidente ocurrió alrededor de las 23:00 horas sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, en el tramo de incorporación al bulevar Emilio Arizpe de la Maza, a la altura de la colonia Villa Universidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un Chevrolet Onix circulaba de norte a sur cuando perdió el control del volante, presuntamente por conducir a exceso de velocidad. El automóvil subió al camellón central, que funcionó como rampa, volcó y finalmente se impactó contra un poste de concreto ubicado sobre la lateral de la vialidad.

Testigos informaron que el automovilista salió del vehículo por sus propios medios y abandonó el lugar antes de la llegada de las autoridades, dejando la unidad siniestrada sobre la vía.

Elementos de Tránsito Municipal aseguraron la zona y abanderaron uno de los carriles mientras una grúa retiraba el vehículo, que fue puesto a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales para el deslinde de responsabilidades.

Detalles del segundo percance

El segundo percance se registró alrededor de las 10:00 horas del domingo sobre el bulevar Las Teresitas, a la altura de la calle Guacali, en la colonia del mismo nombre.

Según el informe de las autoridades, Erick Uriel "N", conductor de un Volkswagen Jetta que circulaba de poniente a oriente, perdió el control de la unidad presuntamente por el exceso de velocidad. El vehículo se desvió hacia la derecha y chocó contra el costado izquierdo de un Chevrolet Chevy que se encontraba debidamente estacionado.

Tras el impacto, el automóvil estacionado fue proyectado contra la banqueta, mientras que el Jetta volcó y quedó sobre los carriles de circulación, lo que obstruyó parcialmente el tránsito.

El conductor salió del vehículo por sus propios medios y fue valorado por personal de emergencia en el lugar. Pese a lo aparatoso del accidente, no presentó lesiones que ameritaran su traslado a un hospital.

En ambos casos, las autoridades iniciaron los procedimientos correspondientes para deslindar responsabilidades y los vehículos involucrados fueron puestos a disposición del Ministerio Público debido a los daños ocasionados.