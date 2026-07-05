Inicia CIJ Saltillo curso de verano

SALTILLO, COAH. - El Centro de Integración Juvenil (CIJ) delegación Saltillo abrió las inscripciones para el curso de verano "Verano mundialmente saludable", que se realizará del 20 al 24 de julio y estará dirigido, de manera gratuita, a niñas y niños de 7 a 12 años.

La directora del CIJ Saltillo, Norma Pérez Reyes, informó que el programa busca ofrecer actividades recreativas y formativas que fortalezcan las habilidades socioemocionales de los participantes, con el propósito de fomentar la resiliencia y prevenir factores de riesgo relacionados con el consumo de sustancias.

Actividades del curso de verano

El curso incluirá juegos, dinámicas, manualidades, activación física, fútbol, pláticas sobre el cuidado de la salud y del medio ambiente, además de ejercicios de relajación mediante mindfulness.

Las actividades se desarrollarán en el centro comunitario ubicado en el cruce de Pablo L. Sidar y Santa Elena, en la colonia Espinoza Mireles, al poniente de Saltillo.

"Ya tenemos abiertas las inscripciones, vamos a realizar el curso de verano este mes de julio y como cada año traemos actividades para que los pequeños aprovechen este período; también trabajaremos con las habilidades socioemocionales de los niños. Seguimos apostándole a que es importante crear en los jóvenes y en los niños la resiliencia, prepararlos para no caer de una manera tan fácil en el uso de sustancias", dijo Pérez Reyes.

Inscripciones y ubicación

La directora invitó a las familias interesadas a registrar a niñas y niños en las oficinas del CIJ, ubicadas en el cruce de Purcell y Múzquiz, en la zona centro de Saltillo.

"Estamos haciendo la invitación a las niñas y niños de 7 a 12 años, que podrán registrarse en las oficinas del CIJ, en Purcell y Múzquiz de la zona centro. Estamos seguros de que va a ser todo un éxito y que la van a pasar muy bien aprendiendo y divirtiéndose con estas actividades", expresó.