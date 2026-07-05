Gobierno Municipal de Saltillo lanza campaña para sancionar arrojar basura

SALTILLO, COAH.– El Gobierno Municipal de Saltillo puso en marcha la campaña "Tómala Cochino", con la que invita a la ciudadanía a denunciar a quienes arrojen basura en la vía pública. Las sanciones por esta falta pueden llegar hasta los 55 mil pesos. Los reportes podrán realizarse al teléfono 844-414-11-14, a fin de que la autoridad correspondiente atienda cada caso y, de acreditarse la infracción, aplique las sanciones previstas en el reglamento municipal. La estrategia contempla denuncias por personas sorprendidas tirando basura en calles, avenidas, lotes baldíos, arroyos o cualquier otro espacio público.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, la campaña busca fortalecer la participación ciudadana y generar conciencia sobre la importancia de mantener limpia la ciudad, al considerar que arrojar residuos en la vía pública afecta a toda la comunidad. La autoridad señaló que, además de deteriorar la imagen urbana, la basura puede obstruir la infraestructura pluvial, aumentar el riesgo de encharcamientos durante la temporada de lluvias y generar afectaciones al medio ambiente y a la salud pública.

Acciones de la autoridad

El Ayuntamiento exhortó a la población a evitar estas prácticas y a denunciar a quienes incumplan la normatividad, con el propósito de conservar una ciudad más limpia, ordenada y con mejores espacios públicos. Asimismo, indicó que la campaña forma parte de las acciones para hacer cumplir el reglamento municipal, fortalecer la cultura cívica y proteger los espacios públicos en beneficio de la población.