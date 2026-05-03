Cientos de saltillenses participan en la Ruta Recreativa: actividades y salud

Saltillo, Coah.- Cientos de personas acudieron a la primera edición de la Ruta Recreativa del mes de mayo para realizar actividades físicas y convivir en familia, aprovechando el clima fresco que se sintió durante el domingo en Saltillo. Como es una costumbre, por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, diferentes dependencias municipales ofrecen actividades de interés para quienes asisten a este paseo dominical.

Actividades de salud y bienestar

Durante este domingo se promovió la adopción responsable de seres sintientes para las familias y personas que estuvieran interesadas; además, también se ofreció vacunación antirrábica y desparasitación para quienes llevaron su mascota a la Ruta Recreativa. La Dirección de Salud Pública Municipal también ofreció servicios gratuitos que consistieron en la detección de diabetes e hipertensión, revisión médica general y orientación nutriológica

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Participación de la comunidad

A lo largo de la Ruta Recreativa se observó a personas caminando, trotando, en bicicleta o patines; algunos activándose físicamente de manera individual y otros más conviviendo en familia. El Gobierno Municipal de Saltillo invita a la población a asistir a la Ruta Recreativa todos los domingos, en un horario de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.