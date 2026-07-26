Disfrutan familias Ruta Recreativa

SALTILLO, COAH.- Familias saltillenses acudieron este domingo a la Ruta Recreativa para realizar actividad física, convivir y disfrutar de las actividades ofrecidas por dependencias del Gobierno Municipal sobre el bulevar Venustiano Carranza. Como parte de esta tradición dominical, y por indicaciones del alcalde Javier Díaz González, distintas áreas municipales participaron con servicios y actividades para las y los asistentes. La Dirección de Salud Pública Municipal brindó atención médica gratuita, con consultas generales y detección de diabetes e hipertensión para quienes solicitaron estos servicios. Además, con el objetivo de promover el cuidado y bienestar de los seres sintientes, se aplicaron sin costo vacunas antirrábicas y desparasitaciones a mascotas. Durante el recorrido se observó a familias completas caminando, trotando, utilizando patines o bicicletas, algunas acompañadas por sus animales de compañía.

Actividades de la Ruta Recreativa

El Gobierno Municipal invitó a la ciudadanía a participar cada domingo en la Ruta Recreativa, que durante la temporada de verano opera de 6:30 a 11:30 horas sobre el bulevar Venustiano Carranza.