Gobierno de Saltillo obtiene 100 en transparencia: Javier Díaz González

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo obtuvo una calificación de 100 en la evaluación de cumplimiento de las obligaciones de transparencia correspondiente al primer trimestre de 2026, informó el alcalde Javier Díaz González.

El reporte es elaborado por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (Sefirc) para verificar que los sujetos obligados publiquen y mantengan actualizada la información pública de oficio en sus portales de internet.

De acuerdo con el Alcalde, la calificación refleja que el Municipio cumple con la publicación y actualización de toda la información de interés público establecida en la normativa vigente. "Esto habla de la transparencia y la rendición de cuentas con la que trabajamos en esta administración municipal, en la que cada área y dependencia trabaja apegada a la legalidad en beneficio de toda la población", afirmó Díaz González.

Acciones de la autoridad

La Sefirc realiza esta evaluación a través de su órgano desconcentrado de Información y Transparencia de Coahuila, que emite el reporte técnico sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

La Unidad de Acceso a la Información del Gobierno Municipal, adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento, informó que mantiene un trabajo permanente para actualizar los distintos rubros que exige la legislación estatal.

Entre la información pública de oficio que debe difundirse se encuentran el padrón de proveedores y contratistas, contratos, convenios, estructura orgánica de las dependencias, presupuestos, tabuladores de sueldos y salarios, permisos y licencias, así como el Plan Municipal de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Urbano, entre otros.

Detalles confirmados

En esta evaluación, la Sefirc revisa el cumplimiento de todos los sujetos obligados en Coahuila, entre ellos los municipios, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado, organismos autónomos, sindicatos, partidos políticos y demás entidades que ejercen recursos públicos.